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По Улан-Удэ разгуливала чёрная коза

По Улан-Удэ разгуливала чёрная коза
Общество, 
Улан-удэнцы предположили, что животное разгуливает по микрорайону после шаманского обряда

В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео с чёрной козой, которая бродит по Энергетику. На записи животное ходит во дворе одного из многоэтажных домов, находящиеся там дети с криками убегают от него.

- Сколько эмоций! В посёлке Энергетик завелась коза, - так подписан короткий ролик.




Горожане в комментариях предположили, что козу отпустили после проведения обряда:

«Это в Таёжном был обряд, и отпустили»
«Опять шаманили»
«Черная коза, скорее всего, после обряда»
«Его ни в коем случае нельзя себе присваивать»
«Может обряд»
«Заберите кто-нибудь, собаки съедят или собьют бедную»

По Улан-Удэ достаточно часто разгуливают обрядовые животные. В последний раз чёрный козёл с ленточками и хадаком на рогах был замечен весной на улице Шумяцкого.

Как пояснили тогда в религиозном шаманском центре «Тэнгэри», подобные обряды с чёрными козлами шаманы делают в дар умершему родственнику. Животное наряжают и отправляют в за город. Но по мнению шаманов, если животное осталось в городе и не исчезло, то обряд недоделан.

Существует поверье, что подобных козлов нельзя трогать, якобы это несёт некоторую угрозу или опасность. Однако в «Тэнгэри» успокоили, заверив, что козёл безопасен, раз обряд не выполнен по всем канонам.

домашние животные шаманизм
 
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