По Улан-Удэ разгуливала чёрная коза









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 1 Сен 2019 в 1:28 PDT



Горожане в комментариях предположили, что козу отпустили после проведения обряда:



«Это в Таёжном был обряд, и отпустили»

«Опять шаманили»

«Черная коза, скорее всего, после обряда»

«Его ни в коем случае нельзя себе присваивать»

«Может обряд»

«Заберите кто-нибудь, собаки съедят или собьют бедную»



По Улан-Удэ достаточно часто разгуливают обрядовые животные. В последний раз



Как пояснили тогда в религиозном шаманском центре «Тэнгэри», подобные обряды с чёрными козлами шаманы делают в дар умершему родственнику. Животное наряжают и отправляют в за город. Но по мнению шаманов, если животное осталось в городе и не исчезло, то обряд недоделан.



Существует поверье, что подобных козлов нельзя трогать, якобы это несёт некоторую угрозу или опасность. Однако в «Тэнгэри» успокоили, заверив, что козёл безопасен, раз обряд не выполнен по всем канонам.



Горожане в комментариях предположили, что козу отпустили после проведения обряда:«Это в Таёжном был обряд, и отпустили»«Опять шаманили»«Черная коза, скорее всего, после обряда»«Его ни в коем случае нельзя себе присваивать»«Может обряд»«Заберите кто-нибудь, собаки съедят или собьют бедную»По Улан-Удэ достаточно часто разгуливают обрядовые животные. В последний раз чёрный козёл с ленточками и хадаком на рогах был замечен весной на улице Шумяцкого Как пояснили тогда в религиозном шаманском центре «Тэнгэри», подобные обряды с чёрными козлами шаманы делают в дар умершему родственнику. Животное наряжают и отправляют в за город. Но по мнению шаманов, если животное осталось в городе и не исчезло, то обряд недоделан.Существует поверье, что подобных козлов нельзя трогать, якобы это несёт некоторую угрозу или опасность. Однако в «Тэнгэри» успокоили, заверив, что козёл безопасен, раз обряд не выполнен по всем канонам.

В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео с чёрной козой, которая бродит по Энергетику. На записи животное ходит во дворе одного из многоэтажных домов, находящиеся там дети с криками убегают от него.- Сколько эмоций! В посёлке Энергетик завелась коза, - так подписан короткий ролик.