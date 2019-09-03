По Улан-Удэ разгуливала чёрная коза

В паблике ves_ulan_ude_ появилось видео с чёрной козой, которая бродит по Энергетику. На записи животное ходит во дворе одного из многоэтажных домов, находящиеся там дети с криками убегают от него.
- Сколько эмоций! В посёлке Энергетик завелась коза, - так подписан короткий ролик.
Горожане в комментариях предположили, что козу отпустили после проведения обряда:
«Это в Таёжном был обряд, и отпустили»
«Опять шаманили»
«Черная коза, скорее всего, после обряда»
«Его ни в коем случае нельзя себе присваивать»
«Может обряд»
«Заберите кто-нибудь, собаки съедят или собьют бедную»
По Улан-Удэ достаточно часто разгуливают обрядовые животные. В последний раз чёрный козёл с ленточками и хадаком на рогах был замечен весной на улице Шумяцкого.
Как пояснили тогда в религиозном шаманском центре «Тэнгэри», подобные обряды с чёрными козлами шаманы делают в дар умершему родственнику. Животное наряжают и отправляют в за город. Но по мнению шаманов, если животное осталось в городе и не исчезло, то обряд недоделан.
Существует поверье, что подобных козлов нельзя трогать, якобы это несёт некоторую угрозу или опасность. Однако в «Тэнгэри» успокоили, заверив, что козёл безопасен, раз обряд не выполнен по всем канонам.