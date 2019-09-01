В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников











В городе Зима в Иркутской области перед началом нового учебного года установили реалистичные макеты фигур школьников вблизи пешеходных переходов.- На сегодняшний день, на территории обслуживания МО МВД России «Зиминский» зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в двух автоавариях наезды на детей произошли на пешеходных переходах, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Как отметили правоохранители, главная цель подобных макетов, чтобы водители соблюдали скоростной режим. Фигурные изображения школьников напоминают водителям о необходимости строго соблюдать правила в местах скопления пешеходов и детей. Кроме того, муляжи должны также служить напоминанием самим ребятам о необходимости соблюдения правил пешеходного перехода.В целях эксперимента изготовлено и установлено пока два макета, один из которых размещен в районе расположения детского сада, второй у пешеходного перехода на участке дороги с интенсивным движением в центре города.- Благодаря присутствующим на фигурах световозвращающим элементам, макеты будут заметны водителям с дальнего расстояния и послужат для них сигналом к повышению бдительности и снижению скорости, - заключили министерстве внутренних дел.