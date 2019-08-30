В Иркутской области контрактник, подорвавший штаб, не смог обжаловать приговор



В июле этого года Восточно-Сибирский окружной военный суд рассмотрел апелляционные жалобы по уголовному делу в отношении военнослужащего.





В Иркутской области в мае прошлого года он нашел взрывное устройство на территории войсковой части, спрятал в траве, прикрыв куском шифера, где стал его хранить для последующего применения. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского гарнизонного военного суда.



Спустя некоторое время военный ночью установил взрывное устройство на крыльце у штаба полка и поджёг фитиль. В результате взрыва здание штаба сильно повредилось, ущерб составил 2,8 миллиона рублей. Также была дезорганизована работа войсковой части. В штабе во время взрыва в суточном наряде находился дежурный, он получил травмы и восстанавливался три недели.



Военный подорвал штаб полка, потому что считал, что его командиры плохо выполняют свои служебные обязанности. Также он не признал себя виновным и объяснил, что до этого дал признательные показания под давлением сотрудников ФСБ.



Военнослужащий был награждён медалью министерства обороны России «Участнику военной операции в Сирии».



На суде предоставили видеозаписи с камер наблюдения, где был запечатлён взрыв, также один из свидетелей находился в здании во время взрыва и видел окровавленное лицо пострадавшего дежурного, кроме того, видел повреждённое помещение.



Опрос с применением полиграфа также показал, что к преступлению причастен подсудимый, к тому же в ходе бесед мужчина говорил, что «теперь в части будет наведён порядок». Затем в присутствии адвоката военный заявил, что нашёл учебный взрыв-пакет, похожий на сумку от противогаза, и решил подшутить. Поэтому поджёг фитиль и убежал.



В мае Иркутский гарнизонный суд признал военного виновным в совершении преступлений по статьям «Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».



Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, без штрафа, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, подсудимый должен возместить материальный ущерб в размере 2,8 млн.



- Восточно-Сибирский окружной военный суд уточнил, что обстоятельством, смягчающим наказание признаны и учтены его явка с повинной, а также то, что он в период прохождения военной службы награждён медалью министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии». Суд высшей инстанции оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлеторения, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского окружного суда.



