В Бурятии за колючей проволокой состоялась премьера «Перемены»: фоторепортаж

В постановке сыграли осуждённые женщины колонии №7. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



29 августа в Улан-Удэ в исправительной колонии №7 состоялась премьера спектакля-ребуса «Перемены». В необычной постановке сыграли шесть осуждённых женщин, седьмой актрисой стала сама режиссёр, глава продюсерского центра «Выдра» Карина Пронина. Именно ей принадлежит инициатива постановки спектакля за колючей проволокой с участием осуждённых.



На премьеру постановки пришли осуждённые колонии №7, родственники осуждённых, члены общественной наблюдательной комиссии, представители общественного совета УФСИН, сотрудники УФСИН, руководство исправительной колонии №7, представители СМИ, а также заместитель начальника УФСИН по Бурятии полковник внутренней службы Алексей Кочетов.



Спектакль-ребус представляет собой историю образов. Маленькие сценки сплетаются между собой и рассказывают о мифах бурятской земли, которые зашифрованы, вшиты, вбиты в современную жизнь. Также каждая из осуждённых в спектакле рассказала о своей мечте.



«А я хочу жить как в сказке - ехать по трассе освещённой на «Лексусе», открыть свой ресторан и уехать с ребёнком в Сочи»,

«Я хочу иметь огромный дом, чтобы мои дети жили в нём со мною, чтобы они всегда были счастливы»,

«Я хочу иметь домик у озера, иметь большую крепкую семью, больше я ничего не хочу»,

«Я хочу прокатиться на американских горках, жить на берегу Ямала и обеспечить счастливое будущее своему брату»,

«Я очень хочу увидеть своего сына, я хочу, чтобы не было войны, и чтобы всё-таки наконец-то нашли лекарства от СПИДа»,

«Хочу увидеть Нью-Йорк, быть рядом с семьёй и скорее освободиться», - поделились актрисы.



- Спектакль непростой, его жанр – спектакль - ребус. Это непростая постановка, это несюжетная история, а история образов, - поделилась Карина Пронина.



Это не первая творческая работа режиссёра в исправительной колонии.

Первый свой спектакль за колючей проволокой Карина поставила в прошлом году в колонии №40 посёлка Бозой Иркутской области.



- Он был основан на детских воспоминаниях женщин. Это была такая проба, это был такой опыт. И после него я поняла, что искусство оно лечит, социализирует, и что мне очень интересно с этими людьми заниматься искусством, потому что я вижу, как люди меняются. В этот раз я пришла с этой же надеждой на перемены сюда. И со мной этот путь прошли шесть человек до конца. Я благодарна руководству колонии и УФСИН по Бурятии, что разрешили мне этот опыт, он необычный, - рассказала режиссёр спектакля «Перемены».



Карина Пронина призналась, что никогда не приходит на репетиции в колонии с готовым сценарием – он рождается из историй и слов осуждённых женщин.



- Мои спектакли документальные в том смысле, что очень много реальных слов, мыслей используется этих женщин. И когда я прихожу на репетицию, я вижу женщин, разговариваю с ними, и так у меня появляется сценарий. Я не прихожу с заготовленным сценарием, зависит от того с какими женщинами я работаю, - продолжила режиссёр.



Задачей Карины было через спектакль попытаться поменять отношение общества к осуждённым, в том числе к рецидивистам.



- Это история в первую очередь для общества, поставившим крест на людях, которые сидят в тюрьме. Это было видно в Бозое, там к рецидивистам не приезжают ни родственники, никто. Не проводят с ними никакие мероприятия, не пытаются их вытянуть из того места, где они оказались. Общество наше часто таких людей не принимает, а я их принимаю, я с ними общаюсь и вижу, что это в первую очередь люди, хотя и оступившиеся. Моя задача их не судить, моя задача им помочь немножко вырваться из системы и показать, что есть ещё, - говорит режиссёр.



Вначале желающих сыграть в спектакле было достаточно, около 30 человек, но в ходе репетиций многие отсеялись. Репетиции к долгожданной премьере шли раз в неделю по полтора часа, начиная с марта.



По словам Карины Прониной, сложностей на репетициях с осуждёнными не возникало.



- В Бозое было сложно, я помню, что на репетиции я однажды почувствовала, что все силы из меня высосали. А потом я стала больше понимать, что это за люди, и как с ними работать. Они на самом деле ждут человеческого тепла и участия. Я им это даю, и за счёт этого появляется доверие, - поделилась она.



К премьере новоиспечённые актрисы подготовились основательно - сами подготовили интересные причёски и гримировались также самостоятельно. А костюмы для дебютанток разработали иркутские дизайнеры.



По окончании спектакля всем осуждённым, сыгравшим в спектакле, Карина Пронина вручила цветы. Своими эмоциями после яркого дебюта с «Байкал-Daily» поделились осуждённые женщины.



- Я решила участвовать в спектакле, потому что хотела посмотреть, на что я способна для себя и хотела раскрыться, потому что раньше я ни разу не выходила на сцену в роли актрисы. Вообще мне было интересно, что это такое. После освобождения хочу продолжить развивать свои театральные навыки. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживал нас и тем, кто поддержал наш проект, - поделилась Олеся.



- Я иногда участвовала здесь от клуба на сцене, а когда Карина к нам пришла, просто хотела попробовать, посмотреть дальше, как это получится. И тем более нам показали отрывок спектакля, который был поставлен в Бозое, и я подумала, почему нет. Мне самой понравилось, я с удовольствием ходила на репетиции. У нас все девочки хорошие собрались, мы с первого раза все друг дружку понимали с полувзгляда, с полуслова. На репетициях мы волновались, что может не так получится, а вышла на сцену всё волнение прошло. Если позовут буду участвовать в следующих спектаклях, - рассказала Алёна.



Спектакль «Перемены» пришёлся по душе зрительницам.



- Спектакль вообще замечательный, девчонки молодцы большие. Долго трудились, всё это на наших глазах происходило. Прямо не ожидали. Теперь уже самой хочется поучаствовать. На следующем мероприятии точно буду участвовать, - сказала осуждённая Татьяна.



- Очень понравился спектакль, но немного было непонятно. В первый раз видела подобный спектакль. Понравилась актёрская игра, их макияж, костюмы. Я считаю, что они молодцы, - поделилась осуждённая Анастасия.

