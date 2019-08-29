От этого страдала ветеран тыла, перенесшая инсульт
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратились неравнодушные граждане в защиту ветерана тыла, жительницы посёлка Кырен Тункинского района. В обращении сообщалось, что пожилой человек, перенёсший инсульт, не в силах самостоятельно бороться с нерадивыми строителями, разобравшими кровлю крыши в дождливую погоду.
- В ходе рассмотрения обращения было установлено, что между Фондом капитального ремонта в Республике Бурятия и подрядной организацией ООО «Иркутские усадьбы» заключен договор на выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Факт причинения ущерба собственникам помещений подтвердился, Фондом совместно с представителями администрации поселения «Кыренское» составлен соответствующий акт, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Подрядчик сообщил, что в настоящее время проводятся мероприятия по устранению возникших протечек. Решается вопрос по возмещению причиненного ущерба собственникам жилых помещений.
В Бурятии крышу многоквартирного дома разобрали в дождливую погоду
Общество, Фото:
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