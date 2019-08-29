Скамью Виктора Лавринайтиса установят в рамках ежегодного праздника «Забайкальская осень»
В Чите 2 сентября в 14:00 состоится открытие скамьи, посвящённой видному деятелю культуры Забайкалья, известному писателю Виктору Лавринайтису. Лавочка будет установлена по адресу: ул. Забайкальского рабочего, 92 – возле книжного магазина «Генезис». Мероприятие пройдёт в рамках ежегодного праздника «Забайкальская осень – 2019».
Знаменательное событие посетят почётные гости – дочь Виктора Лавринайтиса Людмила Флидержинская, его сыновья, правнучка. На открытие монумента придут друзья и коллеги писателя, а также официальные лица и юные читатели его книг. После торжественной части внутри магазина начнётся литературный вечер «Он слышал звон росинки над травой».
Отметим, что увековечение имён забайкальских авторов началось в 2018 году. Первая скамейка, установленная в честь Георгия Граубина, появилась в Чите возле краевой детско-юношеской библиотеки.
Справка
Виктор Брониславович Лавринайтис родился в 1915 году в городе Чите. Первые рассказы автора начали печататься с 1947 года в газете «Забайкальский рабочий». Широкое признание пришло с первой повестью «Лесники», изданной в 1949 году. В 1950 году Виктора Лавринайтиса принимают в Союз писателей РСФСР. Наибольшую известность принесла ему повесть для детей «Падь золотая», изданная в 1952 году. Умер писатель в ноябре 2003 года. После его смерти вышла ранее неопубликованная повесть для детей «Побег».
В Чите появится литературная скамья в честь забайкальского писателя
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