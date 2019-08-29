Иркутские киргизы отметят День независимости соревнованиями

Сильнейших определят в армрестлинге, шахматах и гиревом спорте



31 августа в Иркутске на стадионе «Динамо» состоятся спортивные соревнования, посвящённые празднованию Дня независимости Кыргызской Республики. По словам организаторов, этот праздник передаёт дух патриотизма, знаменуя единство, силу воли и духа кыргизского народа.



В рамках мероприятия пройдут соревнования по армрестлингу, шахматам, гиревому спорту и многое другое. Торжественное открытие начнётся в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

