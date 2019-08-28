Танцоры из Бурятии выиграли гранты в 1,4 млн на «Тавриде-АРТ»

Средства будут направлены на проведение танцевального чемпионата и фестиваля уличных танцев



На фестивале «Таврида-АРТ», который проходил с 20 по 26 августа в Крыму, подвели итоги грантового конкурса. Из 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей страны победителями стали 130 человек. Они в общем получили почти 87 млн рублей на создание короткометражных и документальных фильмов, выставок и спектаклей, креативных пространств, организацию фестивалей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



Грант 900 тыс рублей выиграл директор школы танцев в Улан-Удэ Виктор Яо-Фун-Тан. Его проект – проведение межрегионального танцевального чемпионата «Сибирский Молот'ОК».



- Мы сразу до конца не поверили, что нам дали грант. Потому что, когда проходила публичная защита, мы видели, что есть очень много хороших, достойных проектов. И думали - вдруг нам не дадут, но мы выиграли, - рассказал Виктор.



Ежегодно «Сибирский Молот'ОК» собирает лучших танцоров Сибири и Дальнего Востока. С 26 по 27 октября чемпионат пройдёт в пятый раз и вновь станет площадкой для развития танцевального мастерства как начинающих танцоров, так и для профессионалов, которые получают мастер-классы от топовых педагогов России и мира, участвуют в танцевальных батлах, соревнованиях хореографических коллективов и команд.



Виктор поделился своими впечатлениями и в целом о фестивале «Таврида-АРТ».



- Весь фестиваль был пропитан духом, в хорошем смысле, авантюризма, молодости, энергии. Чёрное море было в свободном доступе, шикарная инфраструктура… Вообще подготовка была на уровне - всё очень стильно и молодёжное. Было очень много интересной, полезной информации, очень хорошие вечерние мероприятия. Я завёл новые знакомства, получил вдохновение, заряд энергии, - рассказал он.



Была впечатлена фестивалем и Виктория Мункуева, вторая участница «Тавриды-АРТ» из Бурятии, получившая грант, и также создатель школы танцев.



- Первое впечатление у меня - масштабность мероприятия. К тому же это фестиваль полностью бесплатный для молодёжи. Поражает и то, насколько поддерживают молодёжь, насколько созданы условия, чтобы они обучались. Это было для меня достаточным шоком. Потому что в танцевальной среде очень много мероприятий, но они все требуют больших вложений. Мы часто ездим полностью только за свои деньги. Это моё первое участие в грантовых конкурсах. Я, честно, не ожидала, потому что были очень сильные, интересные проекты, некоторые удивляли. Но нас решили поддержать, и это было очень приятно, - поделилась Виктория.



Девушка получила 500 тыс рублей на организацию межрегионального фестиваля уличных танцев «Baikal Dweezh contest» с приглашением топовых хореографов России и Европы. Он пройдёт 28 февраля по 1 марта 2020 года. На него планируется пригласить команды Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, регионов Дальнего Востока, а также из Монголии. Участников ждут мастер-классы от зарубежных и российских танцоров и хореографов, баттлы и конкурс командных выступлений.



- У нас в принципе танцевальные фестивали есть, но именно для уличных танцоров больших чемпионатов нет. Наш фестиваль я в первый раз попробовала провести в прошлом году. И он прошёл удачно - стал самым масштабным, наверное, за последние 5 лет фестивалем именно уличного формата. Мы собрали 800 участников из ближайших городов – Иркутска, Читы, Ангарска. И сейчас, когда я получила грант, хочу его ещё более масштабировать, - поделилась планами Виктория.



Справка:



Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» прошёл впервые и объединил все направления искусства, став самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов. Здесь молодые представители творческого сообщества становились соавторами не только в организации арт-пространства, но и в создании контента.



Фестиваль входит в состав арт-кластера «Таврида», который кроме этого, включает форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» и стационарный образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида». Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив, который учреждён Росмолодежью по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева.

