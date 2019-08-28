Фестиваль настольных спортивных игр состоится в Улан-Удэ

Участниками мероприятия станут представители старшего поколения и инвалиды



4 сентября в 12 часов в парке «Юбилейный» в рамках празднования Дня города состоится открытый фестиваль настольных спортивных игр «Толерантность через спорт». В нём примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья и представители старшего поколения, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



В программе – соревнования по настольным играм и шашкам, мастер-класс по катанию на роликах, «кольцеброс», «шагай наадан» и праздничный концерт.

