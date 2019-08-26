Байкал вошёл в список самых красивых мест для свадьбы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Рейтинг возглавило Ласточкино гнездо в Крыму



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, где в России можно провести красивую свадебную церемонию.



В Россию пришла западная мода на проведение выездных свадебных церемоний на красивых песчаных пляжах и высоко в горах после регистрации брака в ЗАГСе и венчания в церкви.



В первую тройку самых красивых мест для свадьбы вошли Ласточкино гнездо в Крыму (31,94%), озеро Байкал в Восточной Сибири и парк Дендрарий в Сочи – по 16,67%.



На четвёртом месте в рейтинге самых красивых свадебных мест - ресторан Royal Beach на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге проголосовало - 11,11%, следом идут усадьба «Новые Ельцы» на озере Селигер (6,94%), музей Витославлицы в Великом Новгороде, деревня Верхние Мандроги в Ленинградской области, Свято-Троицкая церковь в Томске и банкетный зал Orion Hall Moscow в Москве, набравшие по 4,17% голосов.



Девять самых красивых мест для проведения свадебных церемоний в России:



1. Ласточкино гнездо в Крыму, 31,94%

2-3. Озеро Байкал в Восточной Сибири и парк Дендрарий в Сочи, 16,67%

4. Royal Beach на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, 11,11%

5. Усадьба «Новые Ельцы» на озере Селигер, 6,94%

6-7-8-9. Музей Витославлицы в Великом Новгороде, деревня Верхние Мандроги в Ленинградской области, свято-Троицкая церковь в Томске и банкетный зал Orion Hall Moscow в Москве, 4,17% голосов



