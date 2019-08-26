Рейтинг возглавило Ласточкино гнездо в Крыму
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, где в России можно провести красивую свадебную церемонию.
В Россию пришла западная мода на проведение выездных свадебных церемоний на красивых песчаных пляжах и высоко в горах после регистрации брака в ЗАГСе и венчания в церкви.
В первую тройку самых красивых мест для свадьбы вошли Ласточкино гнездо в Крыму (31,94%), озеро Байкал в Восточной Сибири и парк Дендрарий в Сочи – по 16,67%.
На четвёртом месте в рейтинге самых красивых свадебных мест - ресторан Royal Beach на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге проголосовало - 11,11%, следом идут усадьба «Новые Ельцы» на озере Селигер (6,94%), музей Витославлицы в Великом Новгороде, деревня Верхние Мандроги в Ленинградской области, Свято-Троицкая церковь в Томске и банкетный зал Orion Hall Moscow в Москве, набравшие по 4,17% голосов.
Девять самых красивых мест для проведения свадебных церемоний в России:
1. Ласточкино гнездо в Крыму, 31,94%
2-3. Озеро Байкал в Восточной Сибири и парк Дендрарий в Сочи, 16,67%
4. Royal Beach на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, 11,11%
5. Усадьба «Новые Ельцы» на озере Селигер, 6,94%
6-7-8-9. Музей Витославлицы в Великом Новгороде, деревня Верхние Мандроги в Ленинградской области, свято-Троицкая церковь в Томске и банкетный зал Orion Hall Moscow в Москве, 4,17% голосов
Байкал вошёл в список самых красивых мест для свадьбы
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