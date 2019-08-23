Иркутская область отметила День российского флага

В городах и сёлах региона прошли праздничные шествия, митинги и акции
22 августа по всей Иркутской области состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню флага Российской Федерации. Гостей праздника поздравили представители исполнительной власти региона и общественных организаций.
В торжественном митинге в Иркутске приняли участие около 400 человек: волонтёры, экологические отряды, юнармия, представители патриотических организаций, спортсмены, студенты, школьники, национально-культурные центры, участники общественных движений. В рамках праздничных мероприятий на бульваре Гагарина прошёл забег роллеров и спортсменов с флагами России, а также концерт национально-культурных центров и творческих коллективов города. В сквере имени Кирова на фестивале, посвящённом празднику, состоялись выступления творческих коллективов, мастер-классы, работа интерактивных площадок.
Торжественные мероприятия прошли накануне во всех районах Братска. Самое масштабное из них – праздничное шествие со стометровым триколором, состоялось в Центральном районе. Три полотна, белого, синего и красного цвета, под патриотическую музыку пронесли от пересечения проспекта Ленина и улицы Обручева до площади ТКЦ «Братск-АРТ». В торжественном параде на главной улице города приняли участие 200 братчан.
В Ангарске празднование Дня флага началось с торжественного митинга у дворца ветеранов «Победа». После митинга стартовало шествие с тридцатиметровым полотнищем триколора. Колонна прошла до площади Ленина, где праздник продолжился концертом. Для юных ангарчан была подготовлена игровая программа. В парке ДК «Нефтехимик» состоялся конкурс рисунков.
Саянск отметил праздник во дворце культуры «Юность», где была подготовлена концертная программа с участием творческих коллективов. Перед началом концерта юным горожанам, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта.
В Зиме в рамках праздничной программы на площади ГДК «Горизонт» добровольцами проведена акция раздачи ленточек «Белый, синий, красный – символ славы и победы». В ней приняли участие более 100 жителей города.
Иркутская область отметила День российского флага
Общество, Фото:
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