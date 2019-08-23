Женщину задержали во время «проверочной закупки»
29-летнюю братчанку суд признал виновной за сбыт синтетических наркотиков.
Наркодилер была задержана в апреле этого года. Она продала участнику «проверочной закупки» пакетик с наркотическим вещество, который заранее оплатил «товар», переведя деньги на банковскую карту. В дальнейшем по месту жительства подозреваемой в ходе обыска было обнаружено и изъято наркотическое средство, именуемое в среде потребителей «скорость», в особо крупном размере.
- По признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение и сбыт наркотических средств», следственным управлением МУ МВД России «Братское» было возбуждено уголовное дело. В отношении подследственной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках расследования проведены необходимые экспертизы, опрошены свидетели и очевидцы, обвиняемая свою вину признала в полном объёме, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На днях в судебном заседании Падунского районного суда по этому уголовному делу вынесен обвинительный приговор, которым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Братчанку осудили за сбыт «синтетики»
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