Республика поднялась на 4 позиции по сравнению с прошлым годом
В России подвели итоги реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в регионах за II квартал 2019 года.
По данным на 1 июля 2019 года Бурятия занимает 32 место среди 85 регионов России по внедрению комплекса ГТО. В сравнении с положением в рейтинге по итогам 2018 года, Бурятия поднялась на 4 позиции. По итогам прошлого года республика занимала 36 место.
Лидерами рейтинга комплекса ГТО по итогам второго квартала стали Воронежская, Тюменская, Пензенская области.
Среди 11 регионов Дальневосточного федерального округа Бурятия занимает четвёртое место.
На положение места в рейтинге влияют 7 критериев, которые позволяют увидеть в процентном соотношении от численности населения в регионе в возрасте от 6 лет и старше уровень охвата и вовлеченности населения в подготовку и непосредственное выполнение нормативов комплекса ГТО, кадровую обеспеченность инфраструктуры (центров тестирования) и эффективность работы по информационному сопровождению и пропаганде комплекса ГТО.
Бурятия заняла 32 место в России по внедрению ГТО
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