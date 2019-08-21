Большую часть торжественного шествия составят школьники и студенты
Глава Бурятской митрополии Савватий пригласил всех прихожан принять участие в детском крестном ходе, приуроченном к началу учебного года.
Традиционный крестный ход, большую часть которого составляют учащиеся и студенты, пройдёт по центральным улицам Улан-Удэ в воскресенье, 1 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
Приглашение от митрополита прозвучало 18 августа после Божественной литургии в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.
Фоторепортаж с одного из предыдущих крестных ходов можно посмотреть по ссылке.
1 сентября по Улан-Удэ пройдёт детский крестный ход
Общество, Фото:
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