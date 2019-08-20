С берегов Байкала в Бурятии 400 мешков мусора

Добровольцы ликвидировали стихийные свалки



В минувшие выходные завершил свою работу лагерь Байкальской Береговой Службы (ББС) 2019, организованный проектом «Сохраним Байкал». Торжественное закрытие экологического лагеря состоялось в Прибайкальском районе Бурятии.



С 25 июля по 17 августа всероссийская команда волонтёров и организаторов боролась за сохранение Байкала. С 1 по 15 августа ежедневно проводились работы по мониторингу экологической обстановки на побережье озера, фиксация и ликвидация стихийных свалок, эколого-просветительская работа с туристами и местным населением.



Было собрано более 400 мешков пластика, стекла, металла и прочего мусора.



Лагерь ББС посетило более 70 волонтёров из 30 субъектов России, участие в мероприятиях приняли более 300 человек. Охват деятельности составил более 40 км: ООПТ БУ «Бурприрода» от посёлка Безымянка до посёлка Катково, река Налимовка, посёлки Горячинск, Гремячинск, Турка, Пески, Максимиха.



Кроме того, за время работы лагеря мобильная группа проекта посетила 5 районов Бурятия: Окинский, Тункинский, Кабанский, Прибайкальский, Баргузинский, где были установлены информационные щиты о правилах и нормах пребывания на природе, а также были проведены встречи и круглые столы с представителями администрации, научными специалистами в сфере экологии, общественными активистами и местными жителями.



- По итогам проведённых мероприятий, проектом «Сохраним Байкал» будет разработана программа, направленная на взаимодействие участников обсуждений для развития экологических и социально-ориентированных проектов, направленных на сохранение озера Байкал. Кроме того, будет подготовлен проект о взаимодействии органов государственной власти, бизнеса, науки и общественности, направленный на решение экологических вопросов, - сообщают организаторы мероприятия.



Проект «Сохраним Байкал» создан в 2011 году инициативной группой в лице Петровой Миланы и Токарева Максима. С начала деятельности проекта активисты проехались по Иркутской области и Бурятии, оценив экологическую ситуацию, туристическую нагрузку и работу различных добровольческих проектов.



За годы работы с Берегов Байкала было вывезено более 900 тонн отходов, 45% которых было отправлено на переработку.

