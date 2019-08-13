Лжебанкиры принуждают передать данные смартфона, а не банковской карты
В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает РБК. По данным издания, злоумышленники в телефонном разговоре представляются сотрудниками банка, однако не требуют рассказать конфиденциальные данные банковских карт. Они заявляют, что кредитная организация узнала о попытке несанкционированно вывести средства со счета в другом регионе.
Затем аферисты сообщают, что заблокировали попытку списания денег, и предлагают сверить устройства, которые имеют доступ к личному кабинету. После этого они узнают, пользуется ли клиент операционной системой Android или IOS. Впоследствии злоумышленники предлагают помочь отключить систему, которой не пользуется клиент с помощью программы делегирования доступа teamviewer.
По данным РБК, такая программа «позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от вашего лица». Для этого мошенникам необходим id пользователя, с помощью которого они смогут подключиться к смартфону и завладеть конфиденциальной информацией. После этого аферисты могут свободно подключиться к мобильным банкам человека и списать деньги.
Назван новый способ телефонного мошенничества
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