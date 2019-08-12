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Жители Бурятии пожаловались на сбой в работе сайта авиакомпании «Победа»

Жители Бурятии пожаловались на сбой в работе сайта авиакомпании «Победа»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня на сайте «Победы» началась масштабная распродажа билетов

Россияне, в том числе жители Бурятии, пожаловались на сбой в работе авиакомпании «Победа». Сегодня на их сайте началась большая распродажа.

- 12 августа в 14.00 (время московское) «Победа» начинает распродажу. Вас ждут 200 000 авиабилетов по невероятным ценам – от 499 рублей. Распродажа продлится до 18 августа включительно. Более 80 направлений по всему миру! Торопитесь, самые выгодные билеты разбирают очень быстро, - анонсировали они ранее акцию.

Когда люди начали массово скупать дешёвые билеты в рамках акции, сайт просто «упал». Жители страны возмутились сорванной акцией и начали оставлять гневные сообщения в соцсетях: 

«Зачем создавать распродажу, так пиарить её и не быть готовыми к наплыву людей на сайт? Ох, как это по-русски!»
«День, когда все хотели полететь за 500р, но в итоге полетел только сайт Победы»
«Всю семью с 5 детьми кинули... Я ждала как манны небесной вашу распродажу»
«Эх, обломились мы с подругой с отпуском»
«Первый раз в жизни, решила полететь Победой. Но, не судьба»

Час назад администратор группы компании «Победа» в соцсети опубликовал следующую информацию: «Друзья, сейчас нагрузка в 30 раз выше, чем обычно. Мы делаем всё возможное, чтобы поднять сайт».

Однако позже здесь сообщили, что дело вовсе не в наплыве желающих купить билеты, а в кибератаке. 

- Многие сейчас столкнулись с тем, что не могут зайти на наш сайт, так как он просто лежит. И дело тут не только в количестве желающих заказать билеты, но и в кибератаке. Наши сервера подверглись самой настоящей DDoS-атаке! В данный момент мы стараемся максимально быстро нейтрализовать ущерб, который причинили нам хакеры. Искренне надеемся на ваше понимание и терпение, - отметили в группе.

На 21.00 (местное время) сайт всё-таки заработал, однако оформить, забронировать билеты по-прежнему нельзя. 
авиакомпания
 
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