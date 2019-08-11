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В Бурятии тушат десять лесных пожаров

В Бурятии тушат десять лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Общая площадь возгорания почти 2 тысячи гектаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружено 5 новых очагов возгорания в Иволгинском и Северо-Байкальском районах. Один лесной пожар возник из-за сухой грозы, ещё 4 - в результате неосторожного обращения с огнём.

За сутки тушили 10 лесных пожаров в Баргузинском, Иволгинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 1781 га. Также продолжаются работы по дотушиванию трёх локализованных очагов.

За сутки на тушении работало 423 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, задействовано 45 единиц лесопожарной техники.

По состоянию на утро 11 августа проводятся работы по тушению пяти пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.

Также продолжаются работы по тушению 5 очагов возгорания на особо охраняемых природных территориях - в Забайкальском национальном парке, Джергинском и Баргузинском заповедниках общей площадью около 1063 га. Там работают более 170 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников.

- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 29 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на общей площади около 93 тысяч га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
лесные пожары
 
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