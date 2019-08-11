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Улан-удэнец снял с пенсионера золотое кольцо

Улан-удэнец снял с пенсионера золотое кольцо
Общество,  Фото:pixabay.com
Пожилой мужчина безуспешно просил грабителя вернуть ювелирное изделие

В полицию обратился 71-летний житель Улан-Удэ. Пенсионер пояснил, что малознакомый человек украл золотое кольцо стоимостью 15 тысяч рублей и скрылся.

Как оказалось, потерпевший распивал спиртное в компании соседей. После выпитого мужчине стало плохо. Проводить его до квартиры вызвался 47-летний малознакомый мужчина.

- Злоумышленник, заметив у подвыпившего пенсионера на руке золотое кольцо, снял его скрылся, не реагируя на требования хозяина вернуть похищенное, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Украшение подозреваемый продал, а на вырученные деньги продолжил распивать спиртные напитки.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
грабеж
 
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