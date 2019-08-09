Школьники из Бурятии победили на международном конкурсе юных журналистов



По итогам конкурса ребята приглашены на V Международный медиафорум в Артек с 23 сентября по 15 октября, сообщили в группе Селенгинского района в соцсети.





Учащиеся Селенгинского района Бурятии стали одними из победителей международного конкурса юных журналистов. Школьники медиацентра Загустайской средней школы: Сергей Дашиев, Ульяна Поспелова, Айлана Цоктоева - выиграли в номинации «Юные журналисты за умное и полезное информационное пространство».