В Улан-Удэ уровень воды в Селенге продолжает снижаться

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Режим повышенной готовности ещё не снят



Уровень воды на реке Селенге на 8:00 9 августа составляет 151 см., снижение за сутки составило 22 см. Несмотря на положительную динамику, режим «Повышенная готовность» в Улан-Удэ пока не снят. Об этом сообщили 9 августа на расширенном планёрном совещании в мэрии.



Продолжается мониторинг уровня воды в реке Селенге, на пойме в низменный участках, уровня грунтовых вод. Для информирования населения, недопущения паники проводились пресс-конференции, созданы официальные группы в мессенджерах.



Более 100 сотрудников администрации города принимали участие в подворовом обходе, чтобы успокоить население, разъяснить паводковую ситуацию, выяснить, требуется ли помощь семьям с детьми, маломобильным гражданам, сообщают в управлении по информационной политике.



Максимально уровень воды в Селенге поднимался до 210 см., сейчас составляет 151 см. Несмотря на это, продолжается мониторинг ситуации в соседней Монголии.