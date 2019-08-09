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Бурятия примет участие в фестивале на Ононе

Бурятия примет участие в фестивале на Ононе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также мероприятие посетят гости из Иркутской области

С 16 по 19 августа в селе Акша Забайкальского края состоится II межрегиональный фестиваль «Онон: связь времен и народов». Он пройдёт на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Берёзка» на берегу озера Халанда. О предстоящем в регионе событии рассказала на брифинге 8 августа министр культуры Забайкалья Татьяна Цымпилова.

По её словам, статус межрегионального фестиваль приобрёл только в этом году. На мероприятие приедут гости из Республики Бурятия и Иркутской области. Кроме того, о своём участии заявили этнические конфессии – русские, эвенки, буряты, немцы, татары, башкиры, армяне.

Посетителей фестиваля ожидает насыщенная программа. 17 августа состоится торжественное открытие, этноквест с выступлениями творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, концерт национального театра песни и танца «Амарсайн» из посёлка Агинское. В этот же день начнёт работу «Ремесленная улица», где пройдут мастер-классы по резьбе по дереву, ткачеству, изготовлению традиционной куклы и другим направлениям.

18 августа продолжит работу выставка-ярмарка. Кроме того, запланированы мастер-классы по народной хореографии и игровому фольклору. Впервые в рамках фестиваля состоится конкурс рыбака «Ловись рыбка». На сегодняшний день принято уже более 20 заявок на участие.

Также в программе – конкурс национальной кухни «Поваренная книга Забайкалья», где конкурсанты представят блюда, приготовленные по традиционным народным рецептам. Стоит отметить, что все горячие блюда готовятся на открытом огне в строго отведённом организаторами месте в режиме реального времени. Запланирован и праздник молодой картошки. Для участия необходимо представить приготовленное блюдо с названием.

Завершится фестиваль «Онон: связь времен и народов» гала-концертом, награждением творческих коллективов, мастеров декоративно-прикладного творчества, участников конкурсов. Затем всех соберет этнотека, где участники будут танцевать под национальные мелодии всех конфессий, принявших участие в фестивале.
Напомним, впервые фестиваль прошёл в 2017 году в селе Нижний Цасучей Ононского района как краевой и имел этноэкологическое направление. В фестивале приняли участие творческие делегации из 13 муниципальных районов Забайкальского края. Число участников составило 500 человек, зрителей – более 4000 человек, сообщает пресс-служба минкультуры края.
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