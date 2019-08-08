Люди могут сообщить об имеющихся проблемах
В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавшим в результате летнего паводка.
- По результатам посещения Уполномоченным по правам человека в республике Юлии Жамбаловой Джидинского района, в ходе которого было принято 12 обращений граждан по различным проблемным вопросам, начала работу «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавшим в результате летнего паводка, - сообщили в аппарате уполномоченного.
Со 2 по 12 августа включительно, граждане могут сообщить об имеющихся проблемах, нуждаемости по телефонам (3012) 21 46 45, 21-34-43 в рабочее время с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00), в нерабочее время обращения можно направлять на адрес электронной почты priem_upch@govrb.ru.
Для жителей Бурятии, пострадавших от паводков, работает «горячая линия»
Общество, Фото:
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