 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Августа

ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия

07 Августа

Популярное

Для жителей Бурятии, пострадавших от паводков, работает «горячая линия»

Для жителей Бурятии, пострадавших от паводков, работает «горячая линия»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Люди могут сообщить об имеющихся проблемах

В Бурятии работает «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавшим в результате летнего паводка.

- По результатам посещения Уполномоченным по правам человека в республике Юлии Жамбаловой Джидинского района, в ходе которого было принято 12 обращений граждан по различным проблемным вопросам, начала работу «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан, пострадавшим в результате летнего паводка, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Со 2 по 12 августа включительно, граждане могут сообщить об имеющихся проблемах, нуждаемости по телефонам (3012) 21 46 45, 21-34-43 в рабочее время с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00), в нерабочее время обращения можно направлять на адрес электронной почты priem_upch@govrb.ru.
паводок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия
ВТБ содействует развитию курортных комплексов Республики Бурятия
Общество, 08.08.2019
Банк ВТБ в Бурятии, в рамках ранее установленного кредитно-документарного лимита на группу компаний «Дорстройсервис», предоставил дочерней структуре компании — ООО «Курорты Бурятия», кредит в размере 110 млн рублей, сроком на 5 лет
Две иркутянки отдали более 200 тысяч рублей мошенникам
Две иркутянки отдали более 200 тысяч рублей мошенникам
Общество, 08.08.2019
В обоих случаях аферисты представлялись сотрудниками банков
Театральную площадь в Улан-Удэ отмывают от шампанского после свадеб
Театральную площадь в Улан-Удэ отмывают от шампанского после свадеб
Общество, 08.08.2019
Горожане неоднозначно отнеслись к такой мойке
В Забайкалье лётчики перехватили и уничтожили «разведчиков»
В Забайкалье лётчики перехватили и уничтожили «разведчиков»
Общество, 08.08.2019
Учебные полёты состоялись на высоте 15 тысяч метров и на сверхзвуком режиме
Выпускники вузов МЧС пополнили ряды бурятских спасателей
Выпускники вузов МЧС пополнили ряды бурятских спасателей
Общество, 08.08.2019
Состоялась церемония представления молодых офицеров 
В Улан-Удэ пройдёт акция к 80-летию битвы на Халхин-Голе
В Улан-Удэ пройдёт акция к 80-летию битвы на Халхин-Голе
Общество, 08.08.2019
В мероприятии примут участие горожане, представители патриотических объединений, школьники и студенты  

В Бурятии с единственной вертолётной площадки на базе районной больницы совершено 26 вылетов
В Бурятии с единственной вертолётной площадки на базе районной больницы совершено 26 вылетов
Общество, 08.08.2019
Чаще всего санавиация экстренно транспортирует больных с черепно-мозговыми травмами, инсультами
В Бурятии прошёл посвящённый 80-летию битвы на Халхин-Голе митинг
В Бурятии прошёл посвящённый 80-летию битвы на Халхин-Голе митинг
Общество, 08.08.2019
В мероприятии приняли участие представители Селенгинского и Кяхтинского районов  
В Бурятии мужчина украл телефон из домика отдыхающих
В Бурятии мужчина украл телефон из домика отдыхающих
Общество, 08.08.2019
Он проник в него под предлогом установки ТВ-приставки
В Бурятии локализовали лесной пожар среди скал
В Бурятии локализовали лесной пожар среди скал
Общество, 08.08.2019
До очага лесники дошли пешком 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^