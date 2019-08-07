В Бурятии проведут цветочный конкурс среди пенсионеров

Он состоится 31 августа в городе Кяхте
31 августа в преддверии Дня знаний в городе Кяхте состоятся конкурс «Цветочная фантазия» среди людей пенсионного возраста и городская ярмарка «Дары осени». Местом проведения мероприятий выбран сквер имени Калинина.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- оригинальная цветочно-декоративная композиция (букет + ваза, горшок, ящик, шар и прочее) из живых цветов;
- декоративно-прикладное искусство – работы на плоскости размером не более формата А3 из природных материалов (живые и сухие цветы, зелень, плодоовощная продукция и т. п.);
- приз зрительских симпатий.
В работах участников конкурса будут оценивать оригинальность, колористическое решение, использование новых приёмов декоративного оформления, применение нетрадиционных материалов, качество и ассортимент представленных цветов.
Победители конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени и ценными призами.
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