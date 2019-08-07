В Бурятии появится Совет по развитию местного самоуправления при главе республики



В мероприятии приняли участие члены правительства, администрации главы и правительства республики, депутаты Народного Хурала, а также действующие и бывшие главы районов.



- Нам важно понимать, что в районах происходит, какой у людей общий настрой. Можно что угодно делать, но при этом они будут недовольны результатом. Поэтому важно, чтобы сигналы поступали с мест. От тех, кто знает ситуацию в районе, кто уже прошёл через руководство и понимает, на какие вещи стоит обращать внимание. Вы можете лучше это оценить. И здесь хочется обратной связи с теми, кто чувствует район и может понять местных жителей, чтобы можно было ошибки вовремя исправлять, - подчеркнул Алексей Цыденов.



Он отметил, что сейчас в районах проводится работа по реализации национальных проектов, и в этом плане важно, чтобы жители получали объективную информацию.



- Один из важных нацпроектов – «Демография». К примеру, сейчас есть выплаты на третьего ребёнка, ежемесячно около 11 тысяч рублей до достижения трёх лет. Хорошее подспорье для многодетных семей. И тут нужна информация с мест, что это доступно. Также заработала программа «Дальневосточный гектар». Более того, сейчас рассматривается, что на этот гектар можно будет взять ипотеку на строительство жилья без первоначального взноса под 2 процента годовых, - сообщил Алексей Цыденов.



С предложением о создании Совета выступил глава Селенгинского района Станислав Гармаев.



- В настоящее время есть много задач, которые требуют межведомственной координации и всестороннего анализа не только государственных и муниципальных органов власти, но и общественности. Предполагаем, что основными задачами Совета станет мониторинг и исполнение решений Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, подготовка предложений по вопросу развития местного самоуправления в республике, улучшению качества жизни населения и повышению уровня удовлетворённости жителей деятельностью органов местного самоуправления, - сообщил Станислав Гармаев.



Также члены Совета могут не только давать рекомендации по решению вопросов, но и принимать участие в публичных слушаниях и встречах с населением. Кроме того, в состав предлагается включить членов правительства Бурятии, действующих глав районов, представителей федеральных органов власти, науки, общественных организаций и бизнеса.



В пятницу, 2 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов провёл встречу с экс-руководителями районов и поддержал предложение о создании Совета, который будет заниматься развитием муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.