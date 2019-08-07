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В Бурятии закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных норм

В Бурятии закрыли кафе из-за грубых нарушений санитарных норм
Общество, 
Работа закусочной приостановлена на 90 суток 

При проверке в закусочной «У источника» в местности «Глазной ключ» в Прибайкальском районе выявлены многочисленные грубые нарушения санитарного законодательства. Они представляли реальную угрозу для жизни и здоровья людей.

Проверку проводила прокуратура района и специалисты управления Роспотребнадзора по республике.

Так, на скважину в закусочной, используемую для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, не представлено санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

- Отсутствуют мероприятия по организации зон санитарной охраны источника водоснабжения; не проводится производственный контроль качества питьевой воды, отсутствует программа производственного контроля; помещение пищеблока не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции; не обеспечивается последовательность и поточность технологического процесса, набор и площади помещений не обеспечивают соблюдения санитарных правил при работе на пищевом сырье, в наличии встречный поток сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

На пищеблоке - недостаточное количество разделочных столов, не предусмотрены раздельные столы для сырых овощей, готовых блюд.

Здесь отсутствуют раковины с подводкой холодной воды и горячей воды для мытья рук, кухонной посуды, обработки пищевой продукции. В кафе не соблюдаются правила мытья столовой посуды; не сохраняются маркировочные ярлыки каждого тарного места с указанием срока годности данного вида продукции до полного использования продукта.

Также не представлены документы, подтверждающие качество и безопасность на имеющуюся продукцию (мясо, овощи, фрукты, молоко и молочные продукты и т.д.). При хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, допускается хранение овощей, мяса в непосредственной близости на одной полке холодильника. Часть овощей (морковь, лук, огурцы, яйца) хранятся на полу.

Кроме того, у работников не было медицинских книжек с отметкой о пройденном медосмотре и гигиеническом обучении и т.д.

- Постановлением Прибайкальского районного суда Бурятии от 29 июля индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности закусочной на 90 суток, - отметили в управлении.

Постановление не вступило в законную силу. 
кафе
 
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