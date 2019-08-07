 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Августа

06 Августа

Популярное

В Чите пройдёт турнир по ночному футболу среди смешанных команд

В Чите пройдёт турнир по ночному футболу среди смешанных команд
Общество,  Фото:pixabay.com
От каждой команды на поле должны играть две женщины и три мужчины

В ночь с 10 на 11 августа на читинском стадионе «Юность» состоится турнир по ночному мини-футболу среди смешанных команд «Неоновый мяч – 2019».

Соревнования проводятся между любительскими командами Забайкальского края, также к участию приглашаются команды Сибири и Дальнего Востока. В составе команды должно быть не более 15 человек, причём на поле от команды присутствуют только 5 человек (4 полевых+1 вратарь): две женщины и три мужчины. Возраст участников – от 18 до 40 лет. Заявки принимаются до 9 августа.

Игра состоит из 2 таймов по 15 минут «грязного» времени. Перерыв между таймами – 5 минут. Команды, занявшие 1, 2 и 3 призовые места, награждаются кубками, медалями, дипломами победителя и специальными сертификатами предоставленные спонсорами соревнований.

Также для посетителей приготовлены свободная площадка для панна-футбола, уникальная атмосфера ночного стадиона, музыка и неон. Вход на мероприятие свободный.
спорт футбол Чита мини-футбол Забайкальский край турнир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике
В Чите начались российско-китайские соревнования по робототехнике
Общество, 07.08.2019
Школьники двух стран выберут сильнейших в робо-сумо и 3D-прототипированию
В Улан-Удэ приедут артисты Мариинского театра
В Улан-Удэ приедут артисты Мариинского театра
Общество, 07.08.2019
Осенью в столице Бурятии состоится фестиваль оперы имени Лхасарана Линховоина
В Улан-Удэ проходит акция «Помогите детям собраться в школу!»
В Улан-Удэ проходит акция «Помогите детям собраться в школу!»
Общество, 07.08.2019
Мероприятие проводится в преддверии Дня знаний
Фрукты и ягоды из Китая временно запретили к ввозу в Бурятию
Фрукты и ягоды из Китая временно запретили к ввозу в Бурятию
Общество, 07.08.2019
Ввоз некоторых видов фруктов и ягод из КНР будет приостановлен с 10 августа
В Бурятии подросток обворовал отдыхавших на Байкале людей
В Бурятии подросток обворовал отдыхавших на Байкале людей
Общество, 07.08.2019
Мальчик пробрался в палатку и стащил оттуда вещи 
В Бурятии наблюдается снижение уровня воды в реках
В Бурятии наблюдается снижение уровня воды в реках
Общество, 07.08.2019
В районах, пострадавших от паводка и выхода грунтовых вод, проводятся аварийно-восстановительные работы
У забайкалки знакомый украл телевизор
У забайкалки знакомый украл телевизор
Общество, 07.08.2019
Подозреваемый раньше жил у неё дома
Улан-удэнец пытался украсть рельсы
Улан-удэнец пытался украсть рельсы
Общество, 07.08.2019
Злоумышленника задержал инспектор ДПС
В детском лагере Иркутской области не работала пожарная сигнализация
В детском лагере Иркутской области не работала пожарная сигнализация
Общество, 07.08.2019
Также допускалось разведение костров около палаточных стоянок без пожарных щитов
Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии
Спустя 17 лет девушка из Хабаровска нашла друга детства из Бурятии
Общество, 07.08.2019
Маргарита нашла молодого человека, разместив посты о поиске в бурятских пабликах  
В Бурятии делегация из Германии посетила шаманский центр
В Бурятии делегация из Германии посетила шаманский центр
Общество, 07.08.2019
Приезжие оказали материальную помощь на обустройство шаманского храма и создание статуй божеств
Дети Бурятии помогли Панде добраться домой
Дети Бурятии помогли Панде добраться домой
Общество, 07.08.2019
Ребятам в игровой форме рассказали о безопасном поведении в городской и природной среде
«Каламбур»: Пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП в Улан-Удэ. ВИДЕО
«Каламбур»: Пьяный водитель пытался сбежать с места ДТП в Улан-Удэ. ВИДЕО
Общество, 07.08.2019
Нарушитель доставил немало хлопот в его поимке 
Советник главы Бурятии: Завод «Улан-Удэстальмост» выходит из финансового кризиса
Советник главы Бурятии: Завод «Улан-Удэстальмост» выходит из финансового кризиса
Общество, 07.08.2019
Торги позволят обрести предприятию нового собственника и привлечь новые заказы, отмечает он

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^