В Чите пройдёт турнир по ночному футболу среди смешанных команд

От каждой команды на поле должны играть две женщины и три мужчины







В ночь с 10 на 11 августа на читинском стадионе «Юность» состоится турнир по ночному мини-футболу среди смешанных команд «Неоновый мяч – 2019».Соревнования проводятся между любительскими командами Забайкальского края, также к участию приглашаются команды Сибири и Дальнего Востока. В составе команды должно быть не более 15 человек, причём на поле от команды присутствуют только 5 человек (4 полевых+1 вратарь): две женщины и три мужчины. Возраст участников – от 18 до 40 лет. Заявки принимаются до 9 августа.Игра состоит из 2 таймов по 15 минут «грязного» времени. Перерыв между таймами – 5 минут. Команды, занявшие 1, 2 и 3 призовые места, награждаются кубками, медалями, дипломами победителя и специальными сертификатами предоставленные спонсорами соревнований.Также для посетителей приготовлены свободная площадка для панна-футбола, уникальная атмосфера ночного стадиона, музыка и неон. Вход на мероприятие свободный.