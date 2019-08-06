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Пострадавшие в Иркутской области смогут приобретать квартиры по соцвыплатам по всей России

Пострадавшие в Иркутской области смогут приобретать квартиры по соцвыплатам по всей России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Такие меры поддержки никогда ещё не применялись на территории нашей страны

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области смогут приобретать дома и квартиры с помощью соцвыплат не только в своём регионе, но и по всей России. Дмитрий Медведев подписал сегодня постановление Правительства РФ № 1022, которое уточнило правила выделения федеральных средств на помощь людям, чьё жилье было утрачено или повреждено во время паводка в Приангарье.

Теперь устанавливаются следующие нормы компенсации утраченного жилого помещения: 33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан, но не менее площади утраченного жилья, по 18 кв. метров на каждого члена семьи из трёх и более человек, но не менее площади утраченного жилого помещения. Многодетным семьям социальные выплаты будут проводится в приоритетном порядке.

Кроме того, Правительство РФ расширило категории граждан, имеющих право на обеспечение жильём за счёт госсредств, включив и тех людей, у которых осталось другое уцелевшее жилье или доли в жилых помещениях. Но только в том случае, если их площадь меньше учётной нормы жилплощади, которая установлена в каждом конкретном муниципалитете.

- Изменения в постановление были внесены по предложениям самих жителей Иркутской области во время визита Владимира Путина. Президент поручил учесть все пожелания, которые были оформлены в документ. Подобные меры поддержки пострадавших ещё никогда не применялись не только в регионе, но и на территории всей страны, – передаёт слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко пресс-служба правительства региона.
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