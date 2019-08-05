В Улан-Удэ отремонтируют трамвайные пути на улице Ключевской

Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться по расписанию



В сентябре планируется капитальный ремонт 400 метров трамвайных путей на участке от опоры № 564 (в районе магазина «Карри» по улице Ключевской) до остановки «Улица Лебедева».



- Участок капитально не ремонтировался более 50 лет, с 1968 года. Здесь наблюдается стопроцентная гнилость шпал, разбитые стыки и волнообразный износ рельс, что делают небезопасным движение вагонов, - сообщили в управлении по информационной политике администрации Улан-Удэ.



Стоимость работ составляет более 13 миллионов рублей. В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решёток на железобетонной шпале. Работы будут производиться ночью после окончания трамвайного движения с 22:00 до 6:00. Движение трамвайных вагонов на период работ будет производиться по расписанию.

