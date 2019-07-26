Николай Вербицкий претендует на попадание в состав сборной страны по лёгкой атлетике
Спортсмен из Бурятии Николай Вербицкий завоевал бронзовую медаль в бег на 800 метров на чемпионате России по лёгкой атлетике. Соревнования проходят с 24 по 27 июля на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах, сообщили в Центре спортивной подготовки.
Николай показал результат 1 минута 48,67 секунды.
Легкоатлет тренируется под руководством Виктора Домнина и Павла Яковлева.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 июля Николай Вербицкий взял золото на дистанции 800 метров на всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике памяти заслуженного мастера спорта СССР А. Игнатьева, которые прошли в Чебоксарах.
Чемпионат России один из основных стартов для включения спортсменов в состав сборной страны.
Легкоатлет из Бурятии стал призёром чемпионата России
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