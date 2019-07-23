Соревнования пройдут в августе
4 августа в Агинском Бурятском округе состоится XV юбилейный открытый чемпионат и первенство Забайкальского края по бурятской борьбе «бухэ барилдаан» «Большой приз Алханая-2019».
Соревнования среди юношей начнутся с 10:00 часов.
Взвешивание состоится с 9 до 10 часов, в 14:00 - открытие соревнований. После открытия стартуют состязания среди мужчин по 4 весовым категориям.
Общий призовой фонд - более 600 тысяч руб. Победителям и призёрам соревнований среди мужчин присуждаются I, II и III места с вручением дипломов, кубков, медалей и денежных вознаграждений в сумме 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно.
Победителям и призёрам абсолютного первенства среди мужчин присуждаются I и II места с вручением дипломов, кубков, медалей и денежных вознаграждений в сумме 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно.
Победителям и призёрам соревнований среди юношей присуждаются I, II и III места с вручением дипломов, кубков, медалей и денежных вознаграждений в сумме 5000, 3000 и 2000 рублей соответственно.
Победителям и призёрам абсолютного первенства по бурятской борьбе среди юношей присуждаются I и II места с вручением дипломов, кубков, медалей и денежных вознаграждений в сумме 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.
Предусмотрено награждение тренеров чемпионов соревнований среди юношей - 2000 рублей.
Всем призёрам от министерства инвестиционного развития Забайкальского края будут вручены сертификаты спортивных магазинов на суммы 3000, 2000, 1000. руб. - соответственно занятым местам.
Предусмотрены специальные призы за лучшее исполнение танца орла и соло победителю.
Также будут спецпризы от Агинского дацана и от спонсоров и партнёров соревнований.
В Забайкалье пройдёт большой турнир по бурятской борьбе
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