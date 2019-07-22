Новый роман бурятского писателя выходит в печать в Москве

Доктор буддийской философии Алексей Тенчой написал роман в трёх частях «Вечная жизнь»



Этим летом читателей ждёт несколько новинок от уроженца Агинского Бурятского округа, доктора буддийской философии Алексея Тенчоя.



Недавно одно из крупнейших издательств России «АСТ» выпустило роман Тенчоя «Путешествие в Шамбалу», который уже можно приобрести в книжных магазинах. Также выходит в печать в Москве его новый роман «Вечная жизнь».



В произведении «Вечная жизнь» читателю вместе с героями предстоят путешествия и приключения в удивительной Индии в поисках ответов на вечные вопросы - о смысле жизни, о счастье, о смерти и реинкарнации.



- Волшебство Алексея Тенчоя на этот раз перенесёт нас в загадочную и не менее волшебную Индию. Сами, не заметив как, мы вдруг погрузимся в мир, полный приключений, пряных ароматов, вещих снов, сильных чувств и Большого Пути, побеждающего смерть. «Вечная жизнь» – это роман в трёх частях, в каждой из которых – свои герои и своя история. Место действия в каждой из частей – прекрасная и непостижимая Индия. Героев романа объединяет тема, которую неустанно продолжает в своём творчестве исследовать Тенчой, хорошо известный в России не только как режиссёр и сценарист, но и как «писатель-лама». Эта тема – духовный поиск, - пишет в рецензии Жанна Идымова, фрилансер, в прошлом – редактор СМИ.



Как добавляет рецензент, тема - поиск счастья, в процессе которого главные герои выходят далеко за рамки обыденной реальности. Поиск не житейского благополучия, а состояния умиротворения души и достижения всеобщего счастья.



- А мир невидимый вновь и вновь заявляет о своем праве быть частью «объективной реальности». Вновь и вновь на страницах книг Тенчоя мы будто воочию убеждаемся, что всё во вселенной неразрывно связано, - отмечает Жанна Идымова.



Герои первой части – жители Индии. «Мы наблюдаем их жизнь как будто изнутри. В этих буднях нет ничего экзотического, и мы видим, что и они – обычные люди, такие же, как мы. И вот они встречаются с событиями, совершенно не удивительными для жителей Индии, но такими загадочными и чудесными для западного человека», - продолжает она.



- Как жители Индии воспринимают, например, реинкарнацию своих близких, когда встречают в реальной жизни новое воплощение не давно ушедшего ребёнка или одного из родителей? Тенчой рассказывает нам о необычных феноменах и явлениях так, будто сам их наблюдал, - поясняет в своей работе рецензент.



Герои следующих частей романа хотят получить ответы на важные для них вопросы: «Можно ли вернуть мёртвого с «того света»? И как это сделать?» Теперь это наши соотечественники. И за ответами они отправляются именно в Индию.



Справка:



Алексей Тенчой - продюсер, сценарист, писатель-романист, драматург, художественный руководитель Московского экспериментального театра драматургии национальностей (ЭТДНа). Он родился в 1972 году в селе Ага-Хангил Забайкальского края. В 1994 году окончил Буддийский университет Монголии. В 2006 году стал доктором философии. Издал более 70 книг. В Московском экспериментальном театре драматургии национальностей поставлены по его пьесам спектакли: «Сиддхартха» (2015), «Миларепа» (2015), «Сон смешного» (2016), «Сказка про слонёнка» (2017).



По сценариям Тенчоя сняты шесть кинофильмов.



Издал более 10 романов «Морская пучина», «Откровение ангела», «Путешествие в Шамбалу», «Дубинка Махакалы», «Тайна родового древа», «Йети», «Зигзаг судьбы», «Волна удачи», «Благодать», «Вечная жизнь».

