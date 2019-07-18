В Еравне поклонятся хозяевам воды

Общество, Фото: Сангха России, из архива

Нагам преподнесут молоко белой козы и сладости



В Еравнинском районе Бурятии 21 июля в 7:00 утра состоится ритуал «Лусад» – подношение хозяевам воды (нагам), на берегу озера Сосновое, в местности Далан.



Желающим принять участие при себе иметь молоко белой козы или красноватой коровы, а также далга (сладости). Об этом сообщает группа «Еравнинский Район – Еравна» в социальной сети «ВКонтакте».

