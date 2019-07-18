Дворовые соревнования в честь Дня семьи устроят в Улан-Удэ

Праздник пройдёт на Ключевской



19 июля в 14:00 на спортивной площадке «Надежда» по ул. Ключевская, 78-80 пройдут соревнования «Мой весёлый, звонкий мяч», посвящённые Дню семьи.



В них примут участие дети 2004-2011 года рождения, проживающие в 20 а квартале.



Победители и призёры будут награждены сладкими призами, сообщает администрация Улан-Удэ.

