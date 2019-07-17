Праздничные мероприятия пройдут в Газимурском Заводе и Чите
Впервые в Забайкальском крае состоится масштабный праздник в честь Дня металлурга. Мероприятия пройдут в Газимурском Заводе и на двух площадях в Чите. Забайкальцев ждут выступление парашютистов, детские развлекательные программы, концерт групп «Alex Kafer» и «Пицца». Завершит мероприятия праздничный фейерверк.
20 июля День металлурга будут отмечать жители Газимурского Завода. Их ждут показательные прыжки с парашютом, театрализованное представление для детей и взрослых, праздничный концерт с участием кавер-группы из Екатеринбурга «Alex Kafer». Днём будут работать развлекательные аттракционы для детей и фудкорт, где все желающие смогут бесплатно полакомиться сахарной ватой, попкорном и молочными коктейлями. Фейерверк запустят в селе и на Быстринском горно-обогатительном комбинате.
21 июля с 16:00 до 18:00 на площади Декабристов для читинцев и гостей города откроется фудкорт с лапшой-вок, бельгийскими вафлями и мороженым. С 16:10 до 16:25 пройдёт «зумба-разминка», затем мероприятие продолжится выступлением фокусника-иллюзиониста, изготовлением крио-мороженого и другими развлечениями для детей и взрослых.
Главными гостями праздника станут поп-группы «Пицца» и «Alex Kafer». Концерт начнётся на площади Ленина в 20:00. Завершится праздник в 22:30 музыкальным фейерверком. Об этом сообщает пресс-служба читинской Администрации.
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Забайкалье масштабно отметит День металлурга
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