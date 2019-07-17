Лучших выберут в финале в Саратове
Начался приём заявок на участие в окружном этапе Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Заявки на участие в мероприятии необходимо представить в срок до 25 августа.
Основными целями конкурса являются создание коммуникационной площадки для организации взаимодействия заинтересованных лиц в сфере производства и реализации туристических сувениров на территории регионов, а также возрождение народных художественных промыслов и развитие рынка отечественной туристической сувенирной продукции.
Финал окружного этапа пройдёт с 23 по 24 сентября в Улан-Удэ. Лучшие работы примут участие в общероссийском финале конкурса, который состоится в октябре этого года в городе Саратове. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по туризму Иркутской области.
В Улан-Удэ пройдёт полуфинал всероссийского конкурса сувениров
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