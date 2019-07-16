В Тулуне выступит Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа

Концерт на открытом воздухе проведут для всех желающих



В город Тулун Иркутской области приедет Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. 18 июля в 15:00 на площади у ТЦ «Атриум» артисты ансамбля проведут концерт для всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Тулуна.



Ансамбль песни и пляски ЦВО был сформирован на основании приказа Наркома Обороны СССР в сентябре 1939 года. Но днём своего рождения коллектив считает 4 декабря 1939 года, когда на сцене Свердловского театра оперы и балета состоялся первый концерт ансамбля. Сейчас за плечами коллектива большой творческий путь. Свыше шестидесяти тысяч концертов на боевом счету певцов, танцоров и музыкантов ансамбля. Более девяти с половиной миллионов зрителей побывали на их концертах. В репертуаре ансамбля песни и танцы на героико-патриотическую тему, песни о Великой Отечественной войне, есть и русские народные песни, произведения отечественной и зарубежной классики, современные лирические и эстрадные песни.



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