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В Улан-Удэ ожидается дождь

В Улан-Удэ ожидается дождь
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни

По данным Бурятского гидрометцентра, по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни, днём возможен град. Утром местами туман. Ветер восточный с переходом днём на северо-западный 5-10, при грозах порывы ночью до 15 м/с, днём до 14-19 м/с. Температура ночью 14-19, по северо-востоку 6-11, днём 27-32, местами до 36, по Прибайкалью, юго-западным районам при дожде 17-22 тепла.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь, гроза, возможен град. Ветер восточный 5-10, при грозе порывистый до 15 м/с. Температура ночью 16-18, днём 32-34 тепла.
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