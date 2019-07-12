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В Иркутской области ждут заявки на фестиваль национальных культур

В Иркутской области ждут заявки на фестиваль национальных культур
Общество, 
Начался приём заявок на участие в гала-концерте молодёжного фестиваля «Мой народ – моя гордость»

В Иркутской области стартовал приём заявок на участие в гала-концерте областного молодёжного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по молодёжной политике Иркутской области.

Фестиваль проводится по номинациям «Художественное творчество», «Музыкальное творчество», «Хореография» и «Фотоискусство». Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет включительно. Для участия необходимо предоставить творческую работу в зависимости от номинации до 9 августа в иркутский Центр социальных и информационных услуг для молодёжи.

Победителями фестиваля станут по три участника (победители I, II, III степени) в каждой номинации, материалы которых набрали наибольшее количество баллов. Победители фестиваля награждаются дипломами, грамотами и подарочными сертификатами на торжественном гала-концерте. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты участников фестиваля. Итоги Фестиваля будут подведены в сентябре этого года.

Областной молодёжный фестиваль национальных культур «Мой народ – Моя гордость» проводится с 2010 года с целью воспитания культуры межнациональных и межэтнических отношений у молодёжи, стимулирования народного художественного творчества.
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