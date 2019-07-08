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В Бурятии отмечают 30-летие вневедомственной охраны Мухоршибири

В Бурятии отмечают 30-летие вневедомственной охраны Мухоршибири
Общество, 
30 лет назад при Мухоршибирском РОВД было создано отделение вневедомственной охраны

Сегодня это филиал управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, обеспечивающий покой жителей двух районов Бурятии – Мухоршибирского и Тарбагатайского.

Праздничное торжество, посвященное юбилейной дате, прошло в Доме культуры Мухоршибири. В нём приняли участие заместитель начальника управления Росгвардии Бурятии полковник полиции Александр Агванов, начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов, руководство и личный состав отделения, ветераны службы, семьи сотрудников, представители муниципалитета и различных ведомств.

Торжественное собрание открыл начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам майор полиции Даша-Нима Жамсаев.

- За проработанный период все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, приняты под охрану объекты и места проживания и хранения имущества граждан. Плановое задание отделения по итогам полугодия выполнено более, чем на 100 процентов, - подчеркнул Даша-Нима Жамсаев.

С поздравлениями в адрес собравшихся выступил начальник управления вневедомственной охраны Евгений Котов.

- Выполняя на территории двух районов задачи государственного значения в сфере защиты объектов инфраструктуры, борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка, отделение способствует стабильной работе учреждений и организаций, спокойствию уверенных в своей безопасности мухоршибирцев и тарбагатайцев, - отметил Евгений Котов. – Однако самое главное достояние филиала – это коллектив. Сегодня здесь служат и работают более 30 человек, настоящие профессионалы, преданные своему делу и служебному долгу.

Всего более 50 ветеранов, сотрудников и работников были награждены медалями и грамотами.

Для всей гостей торжественного собрания прошел праздничный концерт.

Справка:

7 июля 1989 года при Мухоршибирском РОВД было создано отделение вневедомственной охраны. Было оборудовано помещение для нового отделения, утверждено штатное расписание, определены и взяты под охрану первые объекты – аптека, типография, дорожный ремонтно-строительный участок, межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК), хлебозавод, маслозавод. Вновь созданное отделение провело всю необходимую работу по организации охраны на складах взрывчатых веществ Тугнуйского угольного разреза.

В 1990-е годы появились административное здание ОВО, были открыты пункты централизованной охраны в Саган-Нуре и Тарбагатае, оборудованные новыми системами охраны объектов, расширен автопарк. На складах взрывчатых веществ в Саган-Нуре вместо сторожевой охраны была введена милицейская охрана.

вневедомственная охрана Росгвардия юбилей
 
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