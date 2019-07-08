В Бурятии отмечают 30-летие вневедомственной охраны Мухоршибири

30 лет назад при Мухоршибирском РОВД было создано отделение вневедомственной охраны



Сегодня это филиал управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, обеспечивающий покой жителей двух районов Бурятии – Мухоршибирского и Тарбагатайского.



Праздничное торжество, посвященное юбилейной дате, прошло в Доме культуры Мухоршибири. В нём приняли участие заместитель начальника управления Росгвардии Бурятии полковник полиции Александр Агванов, начальник управления вневедомственной охраны полковник полиции Евгений Котов, руководство и личный состав отделения, ветераны службы, семьи сотрудников, представители муниципалитета и различных ведомств.



Торжественное собрание открыл начальник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Мухоршибирскому и Тарбагатайскому районам майор полиции Даша-Нима Жамсаев.



- За проработанный период все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме, приняты под охрану объекты и места проживания и хранения имущества граждан. Плановое задание отделения по итогам полугодия выполнено более, чем на 100 процентов, - подчеркнул Даша-Нима Жамсаев.



С поздравлениями в адрес собравшихся выступил начальник управления вневедомственной охраны Евгений Котов.



- Выполняя на территории двух районов задачи государственного значения в сфере защиты объектов инфраструктуры, борьбы с преступностью и обеспечению правопорядка, отделение способствует стабильной работе учреждений и организаций, спокойствию уверенных в своей безопасности мухоршибирцев и тарбагатайцев, - отметил Евгений Котов. – Однако самое главное достояние филиала – это коллектив. Сегодня здесь служат и работают более 30 человек, настоящие профессионалы, преданные своему делу и служебному долгу.



Всего более 50 ветеранов, сотрудников и работников были награждены медалями и грамотами.



Для всей гостей торжественного собрания прошел праздничный концерт.



Справка:



7 июля 1989 года при Мухоршибирском РОВД было создано отделение вневедомственной охраны. Было оборудовано помещение для нового отделения, утверждено штатное расписание, определены и взяты под охрану первые объекты – аптека, типография, дорожный ремонтно-строительный участок, межколхозная передвижная механизированная колонна (МПМК), хлебозавод, маслозавод. Вновь созданное отделение провело всю необходимую работу по организации охраны на складах взрывчатых веществ Тугнуйского угольного разреза.



В 1990-е годы появились административное здание ОВО, были открыты пункты централизованной охраны в Саган-Нуре и Тарбагатае, оборудованные новыми системами охраны объектов, расширен автопарк. На складах взрывчатых веществ в Саган-Нуре вместо сторожевой охраны была введена милицейская охрана.



