Исковое заявление к больнице направила прокуратура
Прокуратура Баргузинского района с участием специалиста Роспотребнадзора проверила соблюдение законодательства в деятельности Баргузинской центральной районной больницы.
- Выявлено отсутствие медицинского оборудования, предусмотренного стандартами оснащения группы анестезиологии-реанимации, неукомплектованность штата больницы необходимым количеством медицинских работников, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Прокурор района предъявил исковое заявление к Баргузинской центральной районной больнице и министерству здравоохранения республики о понуждении обеспечить учреждение недостающим медицинским оснащением, а также укомплектовании штата медицинским персоналом.
Решением Баргузинского районного суда республики исковые требования прокурора района удовлетворены. Решение суда не вступило в законную силу, сообщает прокуратура.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний главврач Баргузинской больницы был уволен по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова. Это произошло после нашумевшего случая смерти пациента больницы при странных обстоятельствах.
Новым главврачом стал специалист из детской республиканской клинической больницы Тимур Батуев.
Баргузинскую больницу в Бурятии обязали укомплектовать врачами
Общество, Фото:
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