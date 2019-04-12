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В Бурятии уволят главврача после мучительной смерти пациента в больнице

В Бурятии уволят главврача после мучительной смерти пациента в больнице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пациент умер в палате для временного помещения больных

В Бурятии следователи начали проверку странной смерти 40-летнего пациента Баргузинской центральной районной больницы. Он скончался в начале февраля, родственники обратились в следственный отдел 5 апреля.

- Предварительно установлено, что пациент был госпитализирован с диагнозом «пневмония средней тяжести». Через сутки без должного и достаточного обследования мужчина из терапевтического отделения был переведён в палату для временного помещения больных в возбуждённом состоянии и психическими отклонениями. Здесь он был обнаружен без признаков жизни медицинским персоналом и родственниками, - сообщает СУ СКР по Бурятии.

Сейчас следователи выясняют полную картину происшествия.

- Приняты меры к изъятию медицинской документации, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, свидетели, родственники. Для установления точной причины смерти пациента назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить главного врача больницы.

- Глава Бурятии жёстко отреагировал на вопиющие обстоятельства смерти пациента в Баргузинской центральной районной больнице. Министру здравоохранения Дамбиниме Самбуеву поручено уволить главного врача больницы и принять самые строгие меры по наказанию всех виновных лиц. Заместителю председателя правительства по вопросам безопасности Петру Мордовскому взять под особый контроль ход служебной проверки и совместно прокуратурой и следственным комитетом дать правовую оценку трагическому событию, - сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.
смерть
 
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