В Бурятии уволят главврача после мучительной смерти пациента в больнице

Пациент умер в палате для временного помещения больных



В Бурятии следователи начали проверку странной смерти 40-летнего пациента Баргузинской центральной районной больницы. Он скончался в начале февраля, родственники обратились в следственный отдел 5 апреля.



- Предварительно установлено, что пациент был госпитализирован с диагнозом «пневмония средней тяжести». Через сутки без должного и достаточного обследования мужчина из терапевтического отделения был переведён в палату для временного помещения больных в возбуждённом состоянии и психическими отклонениями. Здесь он был обнаружен без признаков жизни медицинским персоналом и родственниками, - сообщает СУ СКР по Бурятии.



Сейчас следователи выясняют полную картину происшествия.



- Приняты меры к изъятию медицинской документации, проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, свидетели, родственники. Для установления точной причины смерти пациента назначено судебно-медицинское исследование, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить главного врача больницы.



- Глава Бурятии жёстко отреагировал на вопиющие обстоятельства смерти пациента в Баргузинской центральной районной больнице. Министру здравоохранения Дамбиниме Самбуеву поручено уволить главного врача больницы и принять самые строгие меры по наказанию всех виновных лиц. Заместителю председателя правительства по вопросам безопасности Петру Мордовскому взять под особый контроль ход служебной проверки и совместно прокуратурой и следственным комитетом дать правовую оценку трагическому событию, - сообщил пресс-секретарь главы Алексей Фишев.

