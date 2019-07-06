На детской площадке в Улан-Удэ прорвало трубу

Три дома на Солнечной остались без горячей воды



Накануне, 5 июля, в 16:00 на детской площадке, на улице Солнечной в Улан-Удэ, из-под земли вышла вода. Из-за аварии отключили горячую воду в трёх многоквартирных домах с этой улицы под номерами 16, 18, 39.



В 18:00 все потребители включены по обратному трубопроводу. Время отключения составило 2 часа. Коммунальщики обнаружили место утечки, работы будут продолжены в понедельник, 8 июля, сообщается в оперативной сводке по городу.

