Три дома на Солнечной остались без горячей воды
Накануне, 5 июля, в 16:00 на детской площадке, на улице Солнечной в Улан-Удэ, из-под земли вышла вода. Из-за аварии отключили горячую воду в трёх многоквартирных домах с этой улицы под номерами 16, 18, 39.
В 18:00 все потребители включены по обратному трубопроводу. Время отключения составило 2 часа. Коммунальщики обнаружили место утечки, работы будут продолжены в понедельник, 8 июля, сообщается в оперативной сводке по городу.
На детской площадке в Улан-Удэ прорвало трубу
Общество, Фото:
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