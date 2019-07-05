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В Улан-Удэ из-за «Посвящения Калачакры» ограничат движение

В Улан-Удэ из-за «Посвящения Калачакры» ограничат движение
Общество,  Фото:Сангха России
Изменения коснутся улиц Шмидта, Свободы, Советской

В связи с проведением буддийского учения «Посвящение Калачакра» с 6 до 19 июля будет изменено движение транспорта по ул. Советской, ул. Шмидта, ул. Свободы и прилегающим улицам.

- По улице Свободы будет ограничено дорожное движение для индивидуального транспорта. По улице Шмидта будет введено одностороннее движение (от ул. Советской в сторону ул. Банзарова), - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» пройдут на Центральном стадионе Улан-Удэ с 6 по 19 июля. В общей сложности ожидается более 20 тысяч паломников, в том числе около 7 тысяч из Монголии. Также прибудут паломники из сибирских регионов и европейской части России, Европы и США.
движение буддизм
 
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