Изменения коснутся улиц Шмидта, Свободы, Советской
В связи с проведением буддийского учения «Посвящение Калачакра» с 6 до 19 июля будет изменено движение транспорта по ул. Советской, ул. Шмидта, ул. Свободы и прилегающим улицам.
- По улице Свободы будет ограничено дорожное движение для индивидуального транспорта. По улице Шмидта будет введено одностороннее движение (от ул. Советской в сторону ул. Банзарова), - сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» пройдут на Центральном стадионе Улан-Удэ с 6 по 19 июля. В общей сложности ожидается более 20 тысяч паломников, в том числе около 7 тысяч из Монголии. Также прибудут паломники из сибирских регионов и европейской части России, Европы и США.
В Улан-Удэ из-за «Посвящения Калачакры» ограничат движение
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