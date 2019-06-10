Буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» пройдут на стадионе
Со 6 по 19 июля жителям Бурятии представится редкая возможность посетить буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван». Специально для этого Сангха России пригласила духовного учителя, философа, мастера буддийской тантры достопочтимого Жадо Тулку Ринбоче.
- Калачакра является самой наивысшем Идамом, божеством, по системе тантры. Всё возникло от Калачакры, это астрология, медицина и так далее. Всё это возникло от Калачакры. Также она отличается от других, что она даётся всем без ограничения людям. Когда люди приходят и присутствуют на этом Учении, они получают добрую метку. Эта метка может проявится и в этой жизни или в последующих жизнях, – рассказал настоятель Доенхорского дацана Буда-лама.
Все учения будут проводится на Центральном стадионе в Улан-Удэ. В общей сложности ожидается более 20 тысяч паломником, в том числе около 7 тысяч из Монголии. Также прибудут паломники из сибирских регионов и европейской части России, Европы и США.
Изначально планировалось проведение учений с 6 по 21 июля, но позже последний день сдвинули на 19 число.
- С 6 по 8 июля будет построение песочной мандалы. Потом до 14 числа с 5 часов вечера будет подготовительная часть учения. И в оставшиеся дни будет основное учение. Оно будет проводиться с 6 утра. Учения у нас намечались с часа дня, но так как в это время в июле будет самая жара, мы решили, что сделаем с 5 до 9 вечера, – пояснил Буда-лама.
В Улан-Удэ на буддийские учения приедут более 20 тысяч паломников
Общество, Фото:
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Буддийские учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» пройдут на стадионе
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