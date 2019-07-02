В Бурятии с подразделениями связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения и воинских частей
Всего было задействовано около 8 пунктов управления, оснащённых цифровыми средствами связи и автоматизации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе тренировки специалисты отработали развёртывание полевых подвижных пунктов управления. Связисты проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.
Особое внимание уделялось совершенствованию слаженности штабов и пунктов управления в звеньях «командование объединения - соединение», «соединение - батальон».
При решении поставленных задач применялись радиосредства 6-го поколения. Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надёжную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.
Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.
В Бурятии связисты тренировались в развёртывании полевых пунктов
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