В Бурятии связисты тренировались в развёртывании полевых пунктов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Бурятии с подразделениями связи провели тренировку по обеспечению устойчивой и непрерывной связи руководства общевойскового объединения и воинских частей



Всего было задействовано около 8 пунктов управления, оснащённых цифровыми средствами связи и автоматизации, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе тренировки специалисты отработали развёртывание полевых подвижных пунктов управления. Связисты проверили работу коммутационного оборудования, специальной аппаратуры, спутниковых каналов связи, пунктов управления видеоконференцсвязью.



Особое внимание уделялось совершенствованию слаженности штабов и пунктов управления в звеньях «командование объединения - соединение», «соединение - батальон».



При решении поставленных задач применялись радиосредства 6-го поколения. Их применение в сочетании с воздушными ретрансляторами обеспечило надёжную помехозащищенную и скрытую радиосвязь.



Также военные связисты отработали вопросы по обеспечению охраны и обороны полевых пунктов управления от действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

