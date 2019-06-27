Девушка из Бурятии попала в топ-25 конкурса «Краса России»

Для участниц было подготовлено несколько этапов конкурса. 48 девушек со всей страны дефилировали в бикини, состязались в конкурсе талантов и в других конкурсах.
Поддержать представительницу Бурятии в столицу России приехала известная бурятская красавица Виктория Дашиева. Она активно поддерживала Марину, выкладывая происходящее на сцене в Instagram. Виктория искренне радовалась успехам участницы из Бурятии.
Сама Марина пока не стала комментировать итоги конкурса.
Победительницей стала 17-летняя читинка Анна Бакшеева. У неё появилась возможность представлять Россию на конкурсе «Мисс Земля». Первой вице-мисс стала Кристина Бугаевская, звание второй вице-мисс досталось Наталье Фёдоровой.
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