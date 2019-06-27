Девушка из Бурятии попала в топ-25 конкурса «Краса России»

22-летняя красавица из Бурятии Марина Мазуркина вошла в топ-25 на конкурсе «Краса России-2019». Финал конкурса красоты прошёл накануне в Москве, в концертном зале «Vegas City Hall».

Публикация от Марина Мазуркина (@marina_mazurkina) 7 Июн 2019 в 7:39 PDT

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Публикация от Марина Мазуркина (@marina_mazurkina) 10 Июн 2019 в 12:45 PDT

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Публикация от Марина Мазуркина (@marina_mazurkina) 24 Мар 2019 в 11:40 PDT

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