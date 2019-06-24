Всего участвовали 69 человек
Тренеры спортивной школы №3 Улан-Удэ Анна Минина-Патрахина и Наталия Зубенко провели традиционные летние тренировочные сборы по художественной гимнастике «Путь к мечте».
Массовые тренировочные сборы по художественной гимнастике прошли с 4 по 14 июня. Сборы проходили в спортивном зале Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта. Всего участвовали 69 человек. Во время сборов спортсменки приняли самое активное участие в общественных мероприятиях города, посвящённых Дню России, сообщают в спортивной школе №3.
Также тренерский состав организовал для воспитанниц тренировки с приглашением преподавателей танцев латино, vogue и русских народных танцев.
По окончанию тренировочного мероприятия прошли внутренние соревнования.
Сборы по художественной гимнастике прошли в Улан-Удэ
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