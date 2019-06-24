Сборы по художественной гимнастике прошли в Улан-Удэ

Всего участвовали 69 человек



Тренеры спортивной школы №3 Улан-Удэ Анна Минина-Патрахина и Наталия Зубенко провели традиционные летние тренировочные сборы по художественной гимнастике «Путь к мечте».



Массовые тренировочные сборы по художественной гимнастике прошли с 4 по 14 июня. Сборы проходили в спортивном зале Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта. Всего участвовали 69 человек. Во время сборов спортсменки приняли самое активное участие в общественных мероприятиях города, посвящённых Дню России, сообщают в спортивной школе №3.



Также тренерский состав организовал для воспитанниц тренировки с приглашением преподавателей танцев латино, vogue и русских народных танцев.



По окончанию тренировочного мероприятия прошли внутренние соревнования.



