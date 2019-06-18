Он появился в Танхое
В посёлке Танхой Кабанского района Бурятии открылся тепличный комплекс лесопитомника школы-интерната № 21 ОАО «РЖД».
Поддержать этот важный проект и поздравить преподавателей и юных экологов пришли директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула и начальник отдела познавательного туризма Иван Макеев. Они вместе с другими гостями праздника посадили первые семена хвойных деревьев в специальные именные кассеты, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.
– В своей работе мы часто сталкиваемся с вырубкой лесов, ежегодно задерживаем большое количество нарушителей, которые варварски относятся к тому, что нас окружает. И такой проект, как школьный лесопитомник, нужен, ведь благодаря его работе мы сможем делать большое и важное дело – восстанавливать леса. Хочется поблагодарить школу и её сотрудников за неравнодушие в вопросах сохранения природы. В вашем лице мы находим единомышленников, которые помогают нам оберегать Байкал и его природное богатство. Спасибо вам за ваше доброе дело, успехов и развития! – поздравил всех присутствующих директор Байкальского заповедника Василий Сутула.
Школа-интернат в Бурятии открыла лесопитомник
Общество, Фото:
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