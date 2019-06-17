В Иркутской области отметят белорусский праздник

Фестиваль «Купальле» приглашает провести купальскую ночь по белорусским традициям
Белорусский народный праздник «Купальле» пройдёт в ночь с 22 по 23 июня на берегу Ангары на 46 километре Байкальского тракта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
По информации организаторов, для участников праздника состоится ночной концерт в рамках этнофестиваля «Купальле на Ангаре». Гостями фестиваля станут группа «Пихто» (Красноярский край), фольклорная группа студии старинного танца «Antiquo More», а также заслуженный фольклорный ансамбль России «Забава». Кроме того, запланированы игры, хороводы, народные танцы и песни, прыжки через костёр, поиск цветка папоротника и другое. Также пройдут ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых от мастеров прикладного творчества, приготовление сыра.
Начало праздника запланировано на 20:00. Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 июня включительно. Организатором мероприятия выступает иркутское товарищество белорусской культуры им. Я. Д. Черского.
Возрастное ограничение 6+
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